Trafic : 588 kilomètres de bouchons à midi ce samedi, la journée est classée rouge dans le sens des retours

La journée est une nouvelle fois classée rouge dans le sens des retours sur l'ensemble du territoire, et orange dans celui des départs en région PACA et en Auvergne-Rhône-Alpes. Un pic à 588 kilomètres de bouchons a été enregistré ce samedi à 12h05 par Bison Futé.

588kilomètres de bouchons ont été enregistrés ce samedi à 12h05, c'est nettement moins que les 770 kilomètres enregistrés samedi dernier à la même heure. Bison futé a une nouvelle fois classé cette journée de samedi en rouge dans le sens des retours sur l'ensemble du réseau français, les départements d'Auvergne-Rhône-Alpes et de la région PACA sont eux placés en orange dans le sens des départs. Dimanche la circulation devrait se fluidifier, sauf en Auvergne-Rhône-Alpes, classée en rouge dans le sens des retours, le reste du territoire est lui en orange, dans le sens des départs Bison Futé voit vers partout en France.

C'est un trafic "habituel" pour un dernier samedi de retour de vacances, selon la courbe de suivi des bouchons de Bison Futé. L'année dernière, il y avait 633,5 km d'embouteillages à 12h avec un pic de 657,8km à 12h30. Ce samedi, l'autoroute A7 entre Lyon et Marseille est encore une fois la plus encombrée avec 120,9 kilomètres de bouchons. Viennent ensuite l'A10 entre Paris et Bordeaux (54,7 km), l'A75 entre Clermont-Ferrand et Béziers (46,9 km) et l'A9 entre l'Espagne et Orange (46,5 km).

Dimanche, le trafic s'annonce plus fluide sur les routes de France. Mais des difficultés de circulation sont annoncées sur la région Rhône-Alpes sur les autoroutes A7 et A8. Lundi, la région parisienne repasse en "rouge", des bouchons étant attendus sur les principaux péages et rocades franciliens, saturés par le retour concomitant des vacanciers et la reprise des trajets professionnels.

Du rouge encore sur les routes des retours samedi (Bison Futé). © Visactu

Conseils pour le dimanche 28 août

Dans le sens des RETOURS,

regagnez ou traversez l’Île-de-France avant 12h,

évitez l’autoroute A1, entre lSenlis et Paris, de 18h à 20h,

évitez l’autoroute A11, entre le Mans et Paris, de 14h à 20h,

évitez l’autoroute A13, entre Caen et Rouen, de 11h à 20h,

évitez l’autoroute A10, au niveau de la barrière de péage de Saint-Arnoult-en-Yvelines, de 15h à 20h et entre Bordeaux et Poitiers, de 10h à 20h,

évitez l’autoroute A7, entre Marseille et Orange, de 10h à 19h, entre Orange et Lyon, de 8h à 20h,

évitez l’autoroute A8, entre l’Italie et Fréjus, de 10h à 12h, entre Fréjus et Aix-en-Provence, de 10h à 20h,

évitez l’autoroute A71, entre Bourges et Orléans, de 11h à 18h,

évitez l’autoroute A62, entre Toulouse et Bordeaux, de 11h à 19h,

évitez l’autoroute A61, entre Narbonne et Toulouse, de 11h à 20h,

évitez le tunnel du Mont-Blanc en direction de la France, de 16h à 20h (attente supérieure à 30 min).

Conseils pour le lundi 29 août

Dans le sens des DÉPARTS,

évitez l’autoroute A7, entre Orange et Marseille, de 8h à 18h,

évitez l’autoroute A8, entre Nice et l’Italie, de 8h à 12h,

Dans le sens des RETOURS,