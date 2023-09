Trafic ferroviaire en retard dans le Nord Franche-Comté : le pôle métropolitain alerte le gouvernement

Un sursaut est attendu, et vite ! Le pôle métropolitain du Nord Franche-Comté réclame une réaction de la part des autorités pour améliorer l'offre de transport dans l'aire urbaine Belfort-Montbéliard-Héricourt.

Un courrier détaillé et argumenté a été récemment adressé au ministre des transports Clément Beaune, à SNCF réseau ainsi qu'aux différents préfets et présidents des régions Bourgogne-Franche-Comté et Grand Est. Par la voix de son président Fernand Burkhalter, le pôle métropolitain dénonce un retard dans les investissements autour du trafic ferroviaire. Pire, la Franche-Comté souffrirait de la comparaison avec la Bourgogne !

Une différence d'investissements entre la Bourgogne et la Franche-Comté

Dans le détail, la Bourgogne a bénéficié d'un montant de près d'un milliard d'euros d'investissement pour ses chantiers depuis 2018. La Franche-Comté n'a reçu dans le même temps "que" 330 millions d'euros. "La partie Nord Franc-Comtoise est démunie. Nous invitons la région à corriger sa copie" appuie Fernand Burkhalter. Le pôle métropolitain alerte sur une dégradation de la situation, avec une "dette grise" pour les futures réparations à prévoir.

Le calendrier récent n'arrange pas la situation ! L'annonce de la fin des trains directs entre Belfort et la Suisse à l'horizon 2025 est perçu comme une véritable difficulté par Fernand Burkhalter. Le maire d'Héricourt alerte les autorités sur l'état de la liaison Belfort-Delle ou encore Belfort-Epinal. Plus globalement, une plus grande fréquence des TER est demandée entre Belfort, Héricourt et Montbéliard.

Les demandes du pôle métropolitain

Au-delà, un véritable réseau express métropolitain pour le Nord Franche-Comté est également espéré, en direction de Mulhouse, Besançon, Vesoul et Bâle. Parmi les pistes : avancer de dix ans le début de la deuxième phase des travaux de la ligne LGV Rhin-Rhône prévue en 2042 pour relier Belfort à Mulhouse.

Par sa réaction, le pôle métropolitain espère peser sur les décisions du futur contrat de plan entre l'Etat français et la Région Bourgogne Franche-Comté. Le contrat actuel arrive à échéance en 2027. L'enjeu est aussi sur les routes : le Pôle Métropolitain espère une amélioration de l'état des routes entre Vesoul et Lure, pour un meilleur accès à l'aire urbaine depuis la Haute-Saône.