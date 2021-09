Trafic ferroviaire interrompu entre Béziers et Narbonne après un accident

Le trafic ferroviaire est fortement perturbé ce lundi 6 septembre sur la ligne littorale entre Montpellier et Narbonne à cause d'un accident entre une voiture et un train entre Béziers et Narbonne au passage à niveau de Coursan.