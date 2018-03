La SNCF profite du week-end de Pâques pour réaliser des travaux de grande ampleur. La circulation des trains sera totalement interrompue entre Narbonne et Béziers, et Nîmes et Montpellier.

Hérault, France

Attention si vous devez prendre le train pour le week-end de Pâques du samedi 31 mars au lundi 2 avril et le week-end suivant du 7 au 8 avril. La SNCF interrompt la circulation de tous les trains entre Nîmes et Narbonne pour effectuer des travaux. Les axes Nîmes/Montpellier et Béziers/Narbonne sont concernés.

Des travaux à Baillargue

La plus grosse partie de travaux concerne la suppression du passage à niveau dangereux de Baillargues. Une centaine d'agents est mobilisée pendant trois jours 24/24h pour retirer les rails, installer un pont, puis réinstaller les voies.

Tout à été fait pour perturber le moins possible les déplacements des voyageurs. "L'arrêt de la circulation débute samedi à 14h et le lundi après-midi, tous les trains circuleront à partir de 14h", détaillle Jacques Rascol, Directeur régional SNCF Mobilités Occitanie.

Un service réduit de TER sera mis en place entre Montpellier et Béziers entre samedi et lundi pour le week-end de Pâques. Des trains circuleront entre Montpellier et Sète pour Escale à Sète.

Les travaux ont débuté en septembre 2017, ils devraient prendre fin en septembre 2018.

La SNCF profite de l'interruption du trafic à Baillargues pour faire également des petits travaux sur tout l'axe Nîmes/Narbonne.

Pour connaître les perturbations, les voyageurs peuvent se renseigner en gare, sur ter.sncf.com, Twitter et au 0 800 31 31 31.