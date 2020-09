Trafic ferroviaire : les nouvelles rames sur le Polt en service fin 2023

Des rames de 200 mètres de long, avec 420 sièges dotés de prises USB, et Wifi partout à bord. Voilà les équipements qui doteront les nouveaux trains qui circuleront à partir de fin 2023 sur la ligne Polt entre Limoges et Paris. Des représentants du ministère des Transports ont présenté l'ébauche de ces nouvelles rames aux élus de l'Agglomération de Limoges, ce jeudi.

Objectif : rendre "utile" le temps de trajet

Ces trains nouvelle génération, conçus par le constructeur espagnol CAF, pourront rouler jusqu'à 200 kilomètres/heure. Ils auront aussi l'ambition de rendre "utile" le temps le trajet. Et agréable, précise Pierre-Christophe Soncarrieu, l'un des responsables de la Mission Autorité organisatrice des trains d'équilibre du territoire, dont le Polt fait partie. "Chaque voyageur aura des lumières individuelles, des tablettes, des prises électriques, prises USB, des repose-pieds, patères, des accoudoirs individuels, et chaque place sera équipée d'un store également individuel", résume-t-il. Sur l'ensemble des équipements, "le confort sera bien supérieur aux actuels trains Corail" poursuit Pierre-Christophe Soncarrieu, "c'est tout un travail d'amélioration par rapport à ce qui existe".

La première rame, dite de "pré-série", sera prête en 2022. C'est elle qui fera ensuite tous les essais nécessaires à une homologation, étape préalable indispensable à une construction en série de ces nouveaux trains. Si tout va bien, et si le calendrier ne bouge pas, la première rame de ce type sera sur les voies entre Limoges et Paris à la fin de l'année 2023.

Le plan de relance pourrait-il accélérer le développement du Polt ?

Par ailleurs, en plus des 1,6 milliard d'euros prévus pour "régénérer la ligne" Polt, 385 millions d'euros devraient être rajoutés pour "moderniser" les infrastructures, et permettre un gain de temps. "L'Etat prendra toute sa part à ce financement" a confirmé le député LREM de Haute-Vienne Pierre Venteau. Rassurant, pour l'Association Urgence Polt qui voit là un bon moyen d'atteindre son objectif de mettre Paris à moins de 2 heures 50 de Limoges dès 2023, et peut-être à 2 heures 30 "mais pas avant 2025" estime Jean-Claude Sandrier, le Président d'Urgence Polt, qui ne cache pas une certaine satisfaction de voir les choses avancer, mais qui voudrait aller encore plus vite. Et de demander l'inscription directe de ces 385 millions d'euros au Plan de relance récemment présenté par le Premier ministre Jean Castex. "Il faut utiliser ce plan de relance pour accélérer cette modernisation de la ligne" dit Jean-Claude Sandrier, estimant que cela donnerait du travail plus rapidement aux entreprises, et de permettre à notre territoire de se développer plus rapidement. C'est ce que nous demandons, conclut Jean-Claude Sandrier, "il faut que le plan de relance serve pour nos territoires, ici aussi".