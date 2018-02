L'incendie d'une caravane a entraîné la coupure du trafic ferroviaire mardi matin entre Nantes et Clisson. Le feu a pris dans un camp de Roms situé dans le quartier Malakoff.

Nantes, France

Le trafic ferroviaire entre Nantes et Clisson , Nantes et Cholet, Nantes et La Roche-sur-Yon a été momentanément interrompu mardi matin en raison d'un incendie à proximité des voies. Le feu a pris dans un camp de Roms situé Chemin de la roche, c'est une caravane qui s'est embrasée en dégageant une épaisse fumée noire.

La SNCF a dû couper l'alimentation électrique de la ligne pour permettre l'intervention des pompiers, une dizaine de trains ont été affectés par des retards. Le trafic a pu reprendre peu avant 9 heures.