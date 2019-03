Trafic interrompu ce week-end sur la ligne ferroviaire Paris-Limoges-Toulouse

La circulation ferroviaire sur l'axe Paris-Limoges-Toulouse sera interrompue samedi 23 et dimanche 24 mars. La SNCF va réaliser sur cette ligne de gros travaux d'entretien.

Limousin, France

Avant de prévoir un voyage en train ce week-end, au départ ou à destination de la Creuse, de la Corrèze et de la Haute-Vienne, prenez vos précautions.

La circulation des trains sera interrompue entre Argenton-sur-Creuse et Saint-Sulpice-Laurière à partir de demain 12h40 jusqu'à dimanche 14h15 et entre Saint-Sulpice-Laurière et le Palais du samedi 12h50 au dimanche 14h05.

Seuls quelques Intercités rouleront. Le service des TER est modifié.

HORAIRES DES INTERCITÉS EN CIRCULATION

Samedi 23 mars - Sens Brive > Paris : le 3614 (4h58) - Sens Paris > Brive > Toulouse : le 3605 (6h39), le 3625 (10h38) et le 3705 (8h29)

Dimanche 24 mars - Sens Paris > Brive > Toulouse : le 3655 (16h38), le 3665 (17h41) et le 3685 (19h38) - Sens Toulouse > Brive > Paris : le 3656 (13h52), le 3664 (15h59), le 3674 (17h02) et le 3684 (17h59) · Sens Toulouse > Brive > Paris : le 3706 (10h36) et le 3694 (16h32)

Pour plus d'infos, tous les renseignements sur les sites SNCF et TER Nouvelle-Aquitaine.