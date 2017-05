Trafic interrompu sur le RER B : la RATP met en place une cellule de crise

Alors que le trafic est toujours interrompu, depuis 6h jeudi matin, sur le RER B à Paris, la RATP indique avoir mis en place une cellule de crise. La coupure de la circulation du RER B entre la gare du Nord et Cité Universitaire, fait suite à "une rupture d'ancrage d'une caténaire" sous un tunnel.

Des agents pour aider les voyageurs

Avec cette coupure du RER B, il devient compliqué de rejoindre l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle. Une centaine d'agents sont sur le terrain pour informer, diriger et conseiller les voyageurs qui doivent trouver un nouvel itinéraire. Ils sont surtout présents à Massy-Palaiseau et à Cité Universitaire.

Un service de bus de substitution a été mis en place entre Cité Universitaire et Porte d’Orléans. Les voyageurs sont dirigés vers la ligne 4 du métro, qui déssert la gare du Nord. "Les lignes 1, 4 et 14 du métro ont été renforcées", indique la RATP.

Trafic ralenti sur d'autres lignes

Les difficultés du RER B ont provoqué un ralentissement du trafic de la ligne ligne H du Transilien entre Paris et Sarcelles (Val-d'Oise). A cela s'est ajouté un trafic ralenti jusqu'à 9h sur le RER A à cause d'une panne de signalisation. Le RER D était lui aussi perturbé jeudi matin à cause des retards pris par des travaux nocturnes.