Trafic interrompu entre Lyon, St André le Gaz, Grenoble et Chambéry lors des 2 prochains week-ends

Isère, France

Si vous pensiez prendre le train entre Lyon, Saint-André-le-Gaz, Grenoble et Chambéry lors des 2 prochains week-ends et bien il va falloir revoir vos plans. Les 25 et 26 mai, seuls les TER Lyon-Perrache et Saint-André-le-Gaz circuleront. Et lors du pont de l'Ascension, du mercredi 29 mai, 23h, au lundi 3 juin, 6h, le trafic sera totalement interrompu. Des bus de substitution seront mis en place mais ça rallonge le temps de parcours.

La raison : de gros travaux. Les 25 et 26 mai, ils concerneront la gare de Saint-André-le-Gaz; chantier qui se poursuivra à l'Ascension. Il s'agit notamment de remplacer des éléments d'aiguillage et de renouvellement de voies. Une passerelle piétonne sera créée.

A Bourgoin-Jallieu, une passerelle avec ascenseur attendue depuis des années

Lors de ce long week-end de l'Ascension, un autre gros chantier aura lieu à Bourgoin-Jallieu. Là, il s'agit de l'installation d'une passerelle au-dessus des 5 voies, une passerelle équipée d'ascenseurs. L'idée étant de rendre la gare accessible à tous. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas avec seulement un sous-terrain sans ascenseur.

Reportage sur ce chantier à venir en gare de Bourgoin-Jallieu. Copier

>>Les horaires et les infos travaux sont disponibles sur le site internet de la SNCF pour les TER ou encore via Allo TER 09.69.32.21.41 (appel non surtaxé). Le plan de transport adapté est également affiché en gare.