Trafic : plus de 650 km de bouchons, l'Ile de France dans le rouge écarlate ce matin

Une circulation bien au delà de l'exceptionnelle en ce mardi martin. La pluie s'est abattue sur Paris et sa région , et n'a pas épargné les automobilistes. Sans pour autant multiplier les accidents, les mauvaises conditions météo ont eu un impact considérable sur le trafic francilien.

Dès 7h30, on comptait déjà plus de 300 km de bouchon, une valeur exceptionnelle pour un mardi matin. Les retours d'un long week-end et des vacances n'ont probablement pas arrangé la fluidité du trafic.

Depuis 8h45, les 600 km de bouchons cumulés ont été dépassés, avec un pic à 653 km.