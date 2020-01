Comment allez-vous circuler à Paris et en Ile-de-France le week-end du 1er et 2 février 2020 ? Le Pôle mobilités de France Bleu Paris vous donne les principaux points noirs à éviter ce samedi et ce dimanche à Paris et en Ile-de-France.

Info-trafic : la circulation du week-end du 1er et 2 février à Paris et en Ile-de-France

Paris, Île-de-France, France

Pas facile d'éviter les problèmes de circulation le week-end dans la capitale ou dans notre région. Pour mieux cerner les points noirs et tenter de les éviter, voici ce qu'il faut retenir selon le Pôle mobilités de France Bleu Paris. Il vous accompagne aussi toute la journée sur votre radio. Ecoutez-les sur 107.1 .

Manifestations du dimanche 2 février

- rugby au Stade de France France/Angleterre, 16h00.

- meeting athlé indoor à Paris-Bercy.

- "Déambulation" contre la réforme des retraites à partir de 10h00 vers la porte des Lilas.

- "Chaîne humaine" autour de l’hôpital Debré, Paris 19e, à 11h00 .

Sur la route

- Pas de fermetures d’autoroute, route ou tunnel prévues.

- Bison Futé prévoit du vert dans le sens des départs et des retours.

Transports en commun

Dans le métro

- Sur la ligne 4 du métro, trafic interrompu jusqu’à 10h00 dimanche matin.

Dans le RER

- Sur le RER C, en raison de travaux de maintenance, tout le week-end, trafic interrompu entre Juvisy et Versailles-Chantiers et entre Musée d'Orsay et Dourdan / Saint-Martin d'Étampes. Un service de bus de remplacement est mis en place.

Les Transilien

- Sur la ligne J, aucun train entre Paris Saint-Lazare et Mantes la Jolie via Poissy. Renforcement des lignes de bus régulières et mise en place d'un service de bus de remplacement entre Les Mureaux et Mantes la Jolie.

- Sur la ligne H, trafic interrompu entre Paris Nord et Saint-Denis. Les voyageurs sont invités à emprunter la ligne D du RER.

- Sur la ligne N, le trafic est interrompu entre Paris Montparnasse et Rambouillet jusqu’à dimanche soir. Suppressions et modifications des horaires et des dessertes sur l’ensemble de la ligne N.

- Sur la ligne P, à partir de 21h04, le trafic est interrompu entre Paris Est et Château-Thierry. Bus de remplacement.