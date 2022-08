Trafic : la journée de lundi classée orange dans le sens des retours

Après un pic à 770 kilomètres de bouchons samedi midi, la journée de dimanche a été plus calme sur les routes de métropole. Mais Bison futé prévoit quand même du monde ce lundi et la classe la journée en orange dans le sens des retours sur l'ensemble du territoire, et dans les deux sens pour les départements du pourtour méditerranéen.

Les prévisions de trafic de Bison Futé pour ce week-end de retour de vacances. © Visactu