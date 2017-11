Trafic : les bouchons de retour sur l'axe Rennes Saint-Brieuc

Pas facile depuis ce jeudi de rouler sur la RN 12 entre Rennes et Saint-Brieuc à hauteur de Montauban-de-Bretagne. D'importants travaux ont repris. Ils vont durer encore 3 semaines.

Les travaux à l'intersection de la RN 12 et de la RN 164 (l'axe du centre Bretagne) ont repris à hauteur de Montauban-de-Bretagne en Ille-et-Vilaine. Un pont enjambant la 4 voies est en rénovation et le raccordement entre les 2 routes nationales est en cours de construction. Conséquence sur plus de 2 kilomètres, on va devoir rouler sur une seule voie dans chaque sens jusqu'au 24 novembre, date de la fin du chantier. Concrètement la circulation dans le sens Rennes Saint-Brieuc est basculée dans l'autre sens.

Ce jeudi matin, pour le redémarrage des travaux, les bouchons ont dépassé les 3 kilomètres. Globalement, en heure de pointe, le trajet peut accuser un retard de 20 à 30 minutes par rapport au temps normal.