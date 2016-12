Trafic maritime perturbé entre la Corse et Marseille

Des rotations maritimes supprimées, un regroupement du fret et des passagers sur les lignes de Bastia et d’Ajaccio, ce sont là les premières conséquences de la grève engagée par la société qui doit ravitailler les navires qui assurent la continuité territoriale entre Marseille et la Corse.

Perturbations dans les transports maritimes entre la Corse et Marseille. Elles ne sont pas liées en cette fin d’année à une grève des marins. Non. Ces operturbations sont la conséquence du conflit engagé depuis le 19 décembre par les personnels de la société Maritima. Elle est chargée du ravitaillement en carburant des navires de la Corsica Linea et de la Méridionale. Les salariés de cette société redoutent que leur principal client, Esso, ne renouvelle pas son contrat qui arrive à échéance le 31 décembre 2016. Cela entrainerait, disent les personnels, la suppression immédiate d'au moins 18 emplois. En signe de protestation, ils bloquent donc le Cap Pinéde, pétrolier chargé de l'avitaillement des cargos de la Meridionale et de Corsica Linea, et les premières conséquences se font sentir sur les compagnies insulaires. Pascal Trojani, le président de Corsica Linea précise que les conséquences sont réelles. « Nous avons du envoyer le Pascal Paoli faire le plein en Italie. Le Jean Nicoli a été ravitaillé par camùion sur le port de Toulon. En revanche, pas de ravitaillement possible pour les cargos mixtes à quai à Porto-vecchio et l’Ile-Rousse. Nous allons supprimer une rotation en récupérant le fret et les passagers sur les lignes d’Ajaccio et Bastia. Ion essaye de s’organiser. Il n’est pas évident de trouver du carburant, spécifique, et dont les commandes se font un mois à l’avance ».