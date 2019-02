Trafic maritime : une menace de grève pèse sur la Corse

Corse, France

La candidature de la Méridionale pour la prochaine délégation de service public transitoire dans le maritime prend une mauvaise tournure. Les personnels, marins et syndicats, ont participé, lundi 18 février, à un comité d’entreprise extraordinaire. La réunion a été synonyme de tensions. Les salariés ont occupé un moment la salle de réunion, réclamant des explications sur la mise à l’écart de la Méridionale sur les lignes de Propriano et Ajaccio. Ils souhaitaient connaitre aussi la stratégie que la direction entend mettre en œuvre pour développer et/ou défendre ce qui peut encore l’être, c'est à dire les lignes de Bastia, Porto-Vecchio et l'Ile-Rousse.

Les personnels, inquiets pour l'avenir de leur compagnie, se demandent si le groupe STEF, actionnaire majoritaire, veut réellement maintenir l'activité sur la Corse. La direction affirme pour sa part qu’il n’y a aucune volonté de désengagement.

Selon la CGT et le STC, 500 emplois sont menacés.

Les personnels de la Méridionale sont réunis en assemblée générale sur la Girolata à Marseille. Visiblement peu rassurés sur l’avenir de la compagnie, ils n’écartent pas l’hypothèse d’un mouvement de grève.

Jean Brignole : « casse sociale et monopole » pour perspective ?

Invité du club de la presse de RCFM, Jean Brignole, le secrétaire national du Syndicat des Travailleurs Corses (STC) s’est longuement exprimé sur ce dossier. Ce dernier n’a pas manqué de critiquer les comportements surprenants des différentes compagnies pour une future délégation de service public transitoire, réduite à quinze mois. Et il le dit sans retenue : « aujourd’hui, concrètement, c’est une casse sociale qui se profile. »

Comment en arrive-t-on à une telle situation, pour une délégation de service public d’un peu plus d’une année ? Est-ce une volonté du groupe STEF qui détient la Méridionale s’interroge Jean Brignole ?

Le chef de fil du STC indique que : « dans un appel d’offres que l’on pensait « au fil de l’eau », on s’aperçoit que l’on va créer un clash social. On n’arrive pas à comprendre » précise Jean Brignole qui s’inquiète par ailleurs de la situation de monopole qui se précise à l’horizon : « Je crois qu’il y a peut-être des intérêts économiques dans les consortiums qui se mettent en place, qui sont aujourd’hui à la manœuvre. On est à la fois transporteur, grande distribution, armateur … et à un certain moment, on crée les conditions d’un monopole. »

En attendant les suites de l’assemblée générale à Marseille, revoilà la Corse cible d’une menace de blocage dans le maritime … comme au bon vieux temps !