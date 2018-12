Les gilets jaunes ont mené une opération escargot sur l'A10 sur le pont sur la Dordogne

Bordeaux, France

Les gilets jaunes de Gironde restent mobilisés, et ciblent toujours l'A10. Deux jours après avoir organisé un barrage filtrant dans le secteur de St André de Cubzac, ils sont allés 10 kilomètres plus au Sud, à Ambarès et Lagrave. 150 manifestants ont mené une opération escargot à partir de minuit ce mercredi en direction de Paris sur le pont sur la Dordogne. Les véhicules se sont retrouvés bloqués dans le sens Sud Nord, puis dans l'autre sens. Les manifestants ont brûlé des pneus et des palettes sur la chaussée. Le trafic a été interrompu dans le secteur le temps de remettre la route en état. Tout est rentré dans l'ordre vers 5 h du matin.

Jeu du chat et de la souris avec les forces de l'ordre

Les manifestants ciblaient d'abord le secteur de St André de Cubzac, et des stations service, raconte Yassine, un gilet jaune qui a filmé l'opération. Puis ils se sont dirigés vers le pont sur la Dordogne. Sept cars de CRS sont alors arrivés sur place poursuit Yassine, ils ont utilisé des gaz lacrymogène pour disperser les manifestants.

Une action menée dans un contexte d'urgence attentat

L'action a été lancée quelques heures après l'attaque de Strasbourg. Les gens étaient un peu choqué raconte Yassine, ça fait toujours peur un attentat, mais le mouvement des gilets jaunes reste actif et prêt pour un acte 5 samedi.