Trafic perturbé sur l'axe SNCF Hendaye-Biarritz, un TER a percuté une voiture

Le trafic SNCF entre Hendaye et Biarritz est fortement perturbé ce jeudi matin et devrait le rester plusieurs jours. Un Train Express Régional a percuté, ce mercredi 1er décembre en soirée, un véhicule à hauteur d'Urrugne sur le passage à niveau. Sans faire de blessés.

Le trafic TER va rester perturbé sur l'axe SNCF durant plusieurs jours entre Hendaye et Biarritz avec des suppressions et des retards à prévoir, prévient la SNCF ce jeudi matin. Des travaux sont en cours après d'importants dégâts sur les installations et la voie. Une voiture a été percutée par un train ce mercredi soir à hauteur d Urrugne entre Hendaye et Saint-Jean-de-Luz, sur le passage à niveau.

Les occupants du véhicule ont pu sortir à temps et sont indemnes. Il n'y avait pas de passagers à bord du TER. La voie a été endommagée sur 150 mètres à cause également d'un essieu du TER qui est sorti de son axe. Un engin spécial a dû être acheminé depuis Bordeaux pour relever la rame.

Les trains circulent sur une seule voie dans le secteur jusqu'à nouvel ordre.