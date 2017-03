Trafic perturbé sur le réseau Aix en Bus ce jeudi 9 mars en raison d'une grève

Après une rencontre inaboutie entre syndicats et patronat le 3 mars dernier, l'appel à la grève est maintenu ce jeudi 9 mars sur tout le réseau Aix-en-Bus.

Quel que soit le nombre de salariés grévistes jeudi 9 mars, les déplacements en bus dans l'agglomération d'Aix-en-Provence risquent d'être plus compliqués que d'habitude.

Les lignes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 18, 19, 22, 23, 25 devraient subir des perturbations.

Ce qui est certain, c'est que les lignes 11, 12, 14, 15, 20, 21 et 24 verront leur trafic inchangé. Les lignes scolaires, les diablines, les services soirée et les Flexibus ne sont également pas concernées par ce mouvement de grève.

15.000 habitants et quatre communes sont desservis par le réseau Aix-en-Bus.