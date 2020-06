Trafic plus étalé, distances plus importantes : les automobilistes franciliens ont changé leurs habitudes

Avec le déconfinement, légèrement plus de bouchons sur les routes de la région, mais aussi des habitudes modifiées chez les automobilistes franciliens. Invité de France Bleu Paris ce mercredi 17 juin, Jérôme Marty, directeur de l'application de circulation Waze France, signale notamment une circulation plus dense en heures creuses.

- 77 % de navigation travail/domicile

Les bouchons sont moins importants que d'habitude, même s'ils ont augmenté avec le déconfinement : "La normale, c'est 90 % de kilomètres parcourus par les Wazers (utilisateurs de l'application Waze, ndlr), on est proches de l'avant-crise", estime Jérôme Marty.

Le directeur de l'application note aussi de nouvelles habitudes chez les automobilistes : "Le _trafic est plus étalé dans la journée_, les distances parcourues sont plus importantes : cette caractéristique a augmenté de 27 % par rapport à l'avant-crise. Et avec le télétravail, il y a une baisse de 77 % de la navigation travail/domicile".

Malgré cela, les bouchons s'observent globalement aux mêmes horaires et aux mêmes endroits, mais leur quantité a changé : "On a 50 % de signalisation de bouchons en moins par rapport à une semaine avant-crise", précise Jérôme Marty.

Plus de 80 % des Français veulent partir en vacances avec leur voiture

Autre changement sur les horaires de déplacement : les Franciliens prennent leur voiture à des moments inhabituels avant la crise. "Il y a une _hausse du trafic entre 11h et 14h et sur les heures creuses entre 14h et 18h_. On voit que les Français se sont adaptés, pour faire leurs courses par exemple, et évitent les heures de bouchons."

Enfin, la voiture reste le moyen de transport privilégié des Français, y compris pour partir en vacances : "_Plus de 80 % des Français disent vouloir partir cet été avec leur voiture, c'est 14 points de plus que l'an dernier_. Avec des infrastructures identiques, il est sûr qu'on aura des encombrements plus importants", conclut Jérôme Marty.