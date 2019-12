Trafic quasiment normal ce vendredi sur le réseau Stan dans le Grand Nancy

Après un jeudi noir avec un trafic assuré comme le dimanche dans la Métropole, Kéolis Grand Nancy, l'exploitant du réseau Stan vient d'annoncer les prévisions de trafic pour la journée du vendredi 6 décembre.

Comme on pouvait le prévoir, le réseau Stan annonce un trafic normal dans le Grand Nancy tout en précisant qu'il pourra y avoir des perturbations légères sur les lignes Tempo, à savoir la ligne 1 du tramway et les lignes 2, 3 et 4.