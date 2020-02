Trafic des TER perturbé en Alsace ce lundi au passage de la tempête Ciara

La tempête Ciara oblige la SNCF à suspendre une bonne partie de son trafic régional ce lundi matin, essentiellement les trains qui circulent à proximité du massif vosgien et les liaisons entre l'Alsace et la Lorraine. Les TGV ne sont pas touchés.

Strasbourg, France

Ciara va sérieusement perturber le trafic régional ce lundi matin, 10 février 2020. Par précaution, la SNCF a décidé ce dimanche de suspendre dès cette nuit, à l'arrivée du vent, la circulation d'un grand nombre de TER, le temps de laisser filer la tempête.

La SNCF va suspendre pour l'essentiel les trains qui circulent à proximité du massif vosgien et les liaisons entre l'Alsace et la Lorraine. On s'attend en effet à des pointes de 110 km/h sur les sommets. Le Grand Est a été placé en vigilance orange par Météo France.

Seuls les TER sont concernés. Les TGV ne sont pas touchés. La circulation devrait revenir à la normale en tout début d'après-midi.

Aucun train ne reliera Metz et Nancy à Strasbourg. Aucun TER non plus ne reliera la capitale alsacienne à Lauterbourg, Sarreguemines, Haguenau et Wissembourg.

Retour progressif à la normale à la mi-journée

Les rames devraient rouler normalement en plaine d'Alsace ce lundi matin.

Les TER qui relient Strasbourg à Saverne et à Bâle circuleront comme d'habitude, sauf incident sur les voies, mais aucun train ne roulera entre Molsheim et Saint-Dié. La liaison Molsheim-Sélestat sera interrompue également.

Plus au sud, les lignes Colmar-Metzeral et Mulhouse-Kruth sont interrompues, elles aussi. Vers 13h, ce lundi, quand le vent se calmera, des équipes de la SNCF iront inspecter les rails, dégager si nécessaire les branches d'arbres qui obstruent les voies, puis le trafic reprendra progressivement.

Dans l'ouest de l'Allemagne, la Deutsche Bahn, l'homologue de la SNCF, a décidé d'interrompre son trafic grandes lignes.