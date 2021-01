Covid-19 : les bouchons ont diminué de 7% en 2020 à Paris selon l'enquête de Tom Tom

Avec la crise sanitaire et le confinement, l'année 2020 a été marquée à Paris par une diminution des embouteillages. Selon l'enquête de Tom Tom, société spécialiste de la géolocalisation, publiée ce mercredi, les bouchons ont diminué de 7% dans la capitale l'année dernière par rapport à 2019.

La pandémie due au Covid-19 a bouleversé la mobilité partout dans le monde en 2020. Tom Tom, une société spécialisée dans la géolocalisation, publie ce mercredi sa dixième édition du TomTom Traffic Index, une enquête sur le niveau d'embouteillage dans 416 villes de 57 pays en 2020.

Parmi les villes présentes dans ce baromètre de la mobilité urbaine qui compare 2019 et 2020, il y a Paris. La crise sanitaire et le confinement ont bien sûr perturbé la circulation dans la capitale. En 2020, les bouchons ont diminué de 7% par rapport à 2019 à Paris.

Le 29 octobre 2020 a été la journée la plus embouteillée à Paris

Pendant 94 jours, le trafic a été réduit de plus de 50% par rapport à une journée moyenne de 2020. Le jeudi 29 octobre, veille du deuxième confinement, a été la journée la plus embouteillée à Paris. Le niveau de congestion a atteint 69% en moyenne avec un pic à 142% à 18h00, générant près de 2 160 km de bouchons en région parisienne.

La vitesse a augmenté en 2020 dans la capitale

Tom Tom a aussi analysé les variations de la vitesse moyenne à l’heure de pointe du matin à Paris par rapport à la même période en 2019. L'analyse révèle que si en janvier 2020 la vitesse a baissé de 13%, vous avez pu rouler plus vite les onze autres mois parce qu'il y avait moins de monde sur la route. C'est en avril (+73%) en mai (+44%) et en novembre (+41%) que la vitesse moyenne a été la plus haute.