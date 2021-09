Trafic SNCF : de gros retards ce mardi soir entre Lyon et Saint-Etienne

L'événement intervient à la pire heure sans doute puisque c'est entre 17h et 19h que la ligne TER la plus fréquentée de France fait le plein. Selon nos informations des personnes sont allés sur les voies de train pour voler du matériel. La SNCF ne confirme pas cet élément. En revanche c'est certain, l'électricité a été coupée au sud de Lyon pour permettre aux équipes d'intervenir en toute sécurité et d'évacuer les personnes qui sont à l'origine de cet incident. En attendant rien ne rentre ni ne sort de Lyon Part Dieu et Lyon Perrache. On vous conseille bien entendu d'éviter de prendre le train pour aller à Lyon, la SNCF est en train de s'organiser pour mettre en place des détournements et le cas échéant des transports de substitution.

