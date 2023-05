Trafic SNCF en Bretagne : aucun train entre Redon et Auray pendant trois jours

Aucun train pendant trois jours à Vannes et plus largement entre Redon et Auray

Pas dit que vous préfériez le train ce week-end en Bretagne. Aucun TGV ou TER ne circulera pendant trois jours entre Redon et Auray. La SNCF profite de ce long week-end de l’Ascension pour effectuer des travaux importants dans le secteur de Vannes, où 5 aiguillages et 1,5 km de voies vont être renouvelés.

À partir de ce jeudi 18 mai 12h et jusqu’à dimanche 21 mai 12h, les trains s’arrêteront à Redon (en provenance de Rennes) et Auray (en provenance de Quimper). Dans ces deux gares, vous passerez du train au bus, ou du bus au train. Au milieu, Vannes sera seulement desservi par car.

250 cars mobilisés

250 cars, de six compagnies bretonnes, sont mobilisés pour assurer la desserte habituelle. Autant de trajets donc, mais attention, des trajets plus longs. Pour un Rennes-Quimper par exemple, comptez une bonne heure et demie supplémentaire. Attention aussi, il y a moins de places dans les bus que dans les trains (200 dans une rame ZTER) et pas de possibilité d’embarquer un vélo.

Des trains pour Redon et Auray, mais des bus entre les deux villes et pour Vannes. - Google Maps

Cette coupure complète de la circulation des trains entre Redon et Auray (et donc Vannes) à partir de ce jeudi 12h, doit permettre à la SNCF d'assurer le gros des arrivées de touristes. Idem pour tous les départs dimanche après-midi. Des agents seront en nombre dans les gares de Redon, Vannes et Auray pour guider au mieux les voyageurs.

Des retards pour les TGV Atlantique

Mais la SNCF effectue aussi beaucoup de travaux en Région Parisienne ce week-end, notamment sur l'axe Atlantique, à la sortie de Paris, dans le secteur de Massy. Les TGV mettront donc de 1h à 1h et demie de plus entre la Bretagne et Montparnasse (et dans l’autre sens), les jeudi 18, vendredi 19 et samedi 20, puisqu’ils emprunteront la ligne classique.