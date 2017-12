Trafic SNCF encore chaotique en gare de St Pierre-des-Corps

La situation reste compliquée ce matin pour les voyageurs de la SNCF au départ de St Pierre-des-Corps. Trois TGV ont été supprimés et ceux qui roulent affichent plus d'une heure de retard. La SNCF vous conseille de privilégier le réseau Intercités, via la gare d'Austerlitz.

Après le bug informatique qui a paralysé la gare Montparnasse hier, la situation reste toujours très compliquée pour les voyageurs tourangeaux qui souhaitent rejoindre Paris en TGV. Trois TGV ont été supprimés au départ St Pierre-des-Corps ce matin en direction de Paris-Montparnasse : le train de 5h53, 7h20 et 8h20.

Les trains (TGV) qui circulent affichent plus d'une heure de retard ce matin en direction de Paris. C'est le cas pour le TGV de 7h53 et celui de 9h02. La SNCF conseille aux voyageurs qui veulent rejoindre Paris d'utiliser les trains Intercités, direction gare Austerlitz.

Les prochains TGV de la fin de la matinée sont pour l'instant annoncés à l'heure.