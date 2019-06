Trafic SNCF : encore des galères ce jeudi matin dans la Manche

Des retards dans la nuit après un problème de signalisation à Mantes la Jolie, et d'encadrement à Cherbourg.

Après les orages de lundi soir dans le Calvados le trafic a repris doucement mercredi entre Paris, Caen et Cherbourg, mais ça na pas duré longtemps ! Dans la nuit, un incendie a mis hors service la signalisation près de Mantes-La-Jolie. Quatre trains sur les axes Paris-Rouen-Le Havre et Paris-Evreux-Caen-Cherbourg se sont retrouvés bloqués. Et trois dans l'autre sens en direction de la capitale.

Problème de contrôleur à Cherbourg

Et ce jeudi matin, 40 voyageurs ont été bloqués au départ en gare de Cherbourg alors que la contrôleuse n'était pas habilitée à faire la sécurité. Il a fallu faire venir quelqu'un, ce qui a pris du temps : le train est reparti avec plus d'une demie heure de retard, et les passagers ont dû changer de train à Caen. Au final, une arrivée prévue à 10:30 au lieu de 9:00.