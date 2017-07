Trafic SNCF : des perturbations entre Dijon et Lyon jusqu'à la fin du week-end

Le trafic SNCF est perturbé ce jeudi entre Lyon et Dijon. Une guérite électrique a pris feu dans la nuit à Villefranche-sur-Saône. La SNCF n'envisage pas un retour à la normale avant la fin du week-end. Des retards sont à prévoir si vous devez vous rendre à Lyon.

C'est un feu dans une guérite électrique à Villefranche-sur-Saône (Rhône), dans la nuit de mercredi à jeudi, qui est à l'origine de ces perturbations entre Lyon et Dijon. La SNCF contactée jeudi matin par France Bleu Bourgogne n'envisage pas de retour à la normale avant le fin du week-end.

Des retards à prévoir

En attendant, les TGV au départ de Dijon à destination de Lyon sont déroutés via la ligne à grande vitesse, ce qui entraîne un retard d'environ 10 minutes sur un trajet normal. Les TER entre Dijon et Lyon passent par la Bresse, le retard moyen par rapport au temps de trajet habituel est de 20 à 30 minutes. Les TER entre Dijon et Mâcon et entre Dijon et Chalon-sur-Saône ne sont pas impactés.