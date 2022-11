Trafic SNCF interrompu ce week-end entre Avignon et Miramas

Aucun train ne circulera ces samedi 26 et dimanche 27 novembre entre Avignon, Cavaillon (Vaucluse) et Miramas (Bouches-du-Rhône) pour cause de travaux. La liaison est également interrompue entre les gare centre et TGV d'Avignon.

Un Train Express Régional Provence-Alpes-Côte-d'Azur sur une voie ferrée à Avignon (Vaucluse) © Radio France - Philippe Paupert Il faudra anticiper ses déplacements en train ce week-end au départ ou à l'arrivée d'Avignon. Du samedi 26 novembre à 9h10 au dimanche 27 novembre à 15h10, aucun train ne circulera entre Avignon, Cavaillon et Miramas. La SNCF mènera des travaux de renouvellement d'un ouvrage hydraulique permettant l'écoulement des eaux pluviales sous la voie ferrée sur la commune de Salon-de-Provence (Bouches-du-Rhône). Les TER qui assurent la relation Marseille - Avignon via Cavaillon seront détournés par Arles à partir de Miramas. ⓘ Publicité À cause d'autres travaux, également ces samedi et dimanche, de renouvellement de voie se déroulant simultanément au sud de la gare d'Avignon centre, la circulation des TER entre les gares d'Avignon centre et Avignon TGV sera également suspendue du samedi 26 novembre à partir de 11h au dimanche 27 novembre inclus.