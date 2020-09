Trafic SNCF interrompu en gare de Montpellier : une personne a été heurtée par un train

Le trafic ferroviaire est interrompu au niveau de la gare Saint Roch à Montpellier depuis 17h30. Une personne a été heurtée par un train sur la voie D.

Les secours sont sur place, on ignore pour l'instant l'état de la personne. Selon nos informations, il s'agit d'un jeune homme de 20 ans. On ne connait pas non plus les circonstances de l'accident.

La circulation des trains au départ et à l'arrivée est interrompue avec des retards déjà estimés à plus de 30 minutes.