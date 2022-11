Trafic SNCF interrompu entre Boulogne et Calais

Pas de trains ce mardi matin entre Boulogne et Calais

Le trafic des trains est suspendu ce mardi matin sur la ligne entre Boulogne-sur-Mer et Calais dans le sens Boulogne - Calais. La SNCF indique qu'un talus s'est affaissé sur la ligne entre Wimereux et Marquise et interdit donc tout trafic. Des équipes techniques sont attendues sur place pour mesurer l’étendue des réparations. Le trafic ne devrait pas reprendre avant 16h cet après-midi.

"Nous mettons tout en œuvre pour faire circuler un TERGV au départ de Boulogne à 8h15 pour acheminer les voyageurs à Calais et Lille" précise la SNCF sur son compte Twitter.