Un accident entre une personne sur le quai de la gare d'Ancy-sur-Moselle et un train provoque depuis 18h10 ce vendredi soir une interruption du trafic des TER et TGV entre Metz et Nancy. Il a repris à 20h30.

Le trafic des trains entre Metz et Nancy est totalement interrompu ce vendredi soir à cause d'un accident en gare d'Ancy-sur-Moselle. Une personne qui se trouvait sur le quai a été percutée par un train vers 18h10. La victime, un homme de 41 ans, est décédée. Une enquête de gendarmerie a été ouverte. On ne sait pas pour l'instant s'il s'agit d'un suicide ou d'un accident.

Le trafic des trains TER a été dévié partiellement par Sarrebourg et celui des TGV par Baudrecourt. La SNCF cherche aussi à mettre en place des navettes de bus entre Metz et Pagny-sur-Moselle. Cette solution n’a finalement pas pu être mise en place. Des trains circulent entre Pagny et Nancy.

Le trafic entre Metz et Nancy a repris à 20h30 selon la SNCF.