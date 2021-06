Trafic SNCF perturbé entre Montpellier et Sète

De gros retards ce vendredi matin dans les gares de l'Hérault. Le trafic SNCF est interrompu depuis 6h45 entre Montpellier et Sète dans les deux sens à cause d'une panne de courant. "Les équipes font tout leur possible pour rétablir au plus vite le courant, et la circulation", indique la SNCF Occitanie sur son compte Twitter.

Depuis 7h40, la circulation des TER s'effectue sur une seule des deux voies. La SNCF prévoit une reprise de la circulation à la mi journée.