Renseignez-vous avant de vous rendre en gare pour prendre un train en gare de Poitiers ou de Niort. La majorité des TGV pour Paris et Bordeaux est annulée ce lundi 28 octobre, à cause d'un mouvement de grève, lancé la semaine dernière dans un centre logistique de région parisienne.

Trafic SNCF largement perturbé en gare de Poitiers et de Niort, par une grève en région parisienne

Poitiers, France

Seulement 30% des TGV circuleront ce lundi 28 octobre sur l'axe Atlantique en raison de la poursuite d'une grève de 200 agents spécialisés dans la maintenance en banlieue parisienne. Pour l'instant, les perturbations ont été limitées depuis la semaine dernière, mais la direction explique que les trains devant être entretenus, ne peuvent plus partir sur les lignes TGV Atlantique, et donc desservir les gares de Poitiers et de Niort.

Certains usagers poitevins ont reçus dans la soirée des messages les informant de l'annulation de tous les trains directs de la matinée pour Paris, depuis Poitiers.

