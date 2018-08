Le trafic SNCF est très perturbé depuis lundi peu après 18h entre Marseille et Avignon, en raison d'une passe de signalisation à Miramas. Les trains sont soit supprimés soit détournés entre Miramas et Avignon.

Miramas, France

Le trafic était très perturbé depuis lundi 18h15 entre Marseille et Avignon après une panne de signalisation à Miramas indique la SNCF dans un communiqué. Les équipes SNCF mobilisées sur le terrain ont permis de rétablir partiellement la situation à 21h30 lundi en permettant le passage de quatre trains par heure et par sens mais il est déconseillé au moins jusqu'à mardi midi de prendre le TER.

Des retards ou des suppressions de trains

Les trains accusaient entre 20 et 40 minutes de retard entre Avignon et Marseille. Certains sont supprimés. D'autres sont détournés par Rognac et Arles ou Cavaillon et Martigues. Notez qu'entre 11h et 12h30, aucun train ne circulera entre Miramas et Avignon pour permettre de réaliser des tests avant un rétablissement de la circulation.

En décembre 2017, une panne de signalisation à Miramas avait déjà perturbé le trafic.