Trafic SNCF perturbé en Région Centre dès vendredi

Trois syndicats de contrôleurs appellent à cesser le travail dès vendredi et jusqu'à lundi matin. Ils protestent contre la suppression des contrôleurs dans certains trains.

Trois syndicats de contrôleurs (CGT, FO, Sud Rail) appellent à cesser le travail en Région Centre Val-de-Loire dès vendredi, et jusqu'à lundi matin.

Ils dénoncent la suppression des contrôleurs dans certains trains. C'est le cas depuis le 11 décembre sur l'axe Tours-Vierzon et Tours-Angers. Le trafic sera donc perturbé dès le vendredi 23 décembre.

- Sur l'axe Orléans-Tours : 2 trains sur 3 seront assurés vendredi et samedi

- Sur l'axe Tours-Vendôme : 1 train sur 2 assuré vendredi et samedi

Le samedi 24 décembre, la SNCF annonce 2 trains sur 3 sur l'axe Tours-Le Mans et 2 trains sur 3 sur l'axe Tours-Angers. On ne connait pas encore les prévisions de trafic pour dimanche et lundi matin.