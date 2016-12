Trafic SNCF perturbé en région Pays de la Loire ce week-end

Deux syndicats appellent à la grève et ce sont les TER qui en feront les frais.

Prenez vos précautions si vous devez prendre le train demain samedi 31 décembre. La circulation des trains sera perturbée dans toute la région. La CGT et Sud-Rail ont déposé un préavis un grève pour dénoncer l'organisation du temps de travail des conducteurs.

Selon la SNCF, en moyenne, 7 TER sur 10 circuleront dans la région lors de la dernière journée de l'année 2016. Les Intercités fonctionneront normalement. Les TGV ne seront pas spécialement affectés.

Le préavis couvre la période allant de ce vendredi 19h au mardi 3 janvier 8h. Il est donc possible que le trafic soit également perturbé dimanche et lundi. Pour connaitre les prévisions ligne par ligne il faut se rendre sur le site internet paysdelaloire.ter.sncf.com, par téléphone 0 800 584 260 ou encore dans la gare la plus proche de votre domicile (affichage et renseignement auprès du personnel).