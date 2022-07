Il y a de nombreux retards ce mercredi après-midi sur les trains entre Rennes (Ille-et-Vilaine) et Saint-Brieuc (Côtes-d'Armor) à cause d'un incendie près des voies à Montauban-de-Bretagne. Après deux heures d'interruption, le trafic SNCF a repris peu avant 15 heures.

Trafic SNCF perturbé entre Rennes et Saint-Brieuc à cause d'un incendie

Le trafic des train entre Rennes et Saint-Brieuc reste très perturbé ce mercredi après-midi. Un incendie s'est déclaré en milieu de journée à Montauban-de-Bretagne. L'intervention des pompier a nécessité l'arrêt complet de la circulation des trains. Au total, deux TER et deux TGV soit 1.000 voyageurs sont restés bloqués en gare de Saint-Brieuc et Caulnes notamment. La SNCF indique qu'ils ont été ravitaillés en eau face aux fortes chaleurs.

Depuis 15 heures, sur les deux voies de circulation, les TGV et TER peuvent de nouveau rouler puisque les flammes ont été éteintes. Il n'y a plus de risque de reprise du feu. Malgré tout, il reste d'importants retards, entre 2h30 et 3 heures.