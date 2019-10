Trafic SNCF : retour à la normale à la gare d'Orléans ce jeudi après-midi

Orléans, France

"La circulation des trains reprend normalement à la gare d'Orléans ce midi", assure Dominique Latard, en charge de la cellule de crise ouverte depuis 5h30 ce jeudi par la SNCF Centre Val de Loire. "Une pièce mécanique avait rompu, elle a été remplacée et on a vérifié que tous les défauts avaient été supprimés et donc on reprend dans de très bonnes conditions de sécurité".

Un premier train a pu quitter Orléans à 12h48 en direction de Tours, et tout reviendra à la normale dans l'après-midi, même si les trains seront "en sous-composition, c'est-à-dire un peu plus petits qu'habituellement, mais pourront accueillir tous les clients", indique Dominique Latard.

Depuis 5h30, en raison de l'affaissement d'une pièce mécanique soutenant l'ensemble des fils électriques des caténaires de la gare d'Orléans, le trafic était totalement interrompu, et les voyageurs devaient se reporter sur la gare des Aubrais, à Fleury-les-Aubrais, ce qui a provoqué des retards importants de trains toute la matinée en direction de Tours et Paris.

Attention toutefois : en raison de travaux sur les voies sur l'axe Paris-Orléans, rappelons que le trafic des trains n'est pas assuré en journée en semaine, et ce jusqu'au 14 décembre. Il n'y a donc pas de train ce jeudi entre 10h et 16h dans le sens Orléans-Paris (des cars de substitution sont mis en place).