Trafic SNCF très perturbé entre Nancy et Metz suite à un accident de personne

Trafic ferroviaire particulièrement perturbée ce mardi soir entre Nancy et Metz et en pleine heure de pointe. Selon la SNCF, un accident de personne s'est produit entre Frouard et Marbache, en Meurthe-et-Moselle, au nord de Nancy. Cela s'est passé vers 17h40.

Un accident dont on ne connaît pas la nature mais qui a eu pour conséquence une interruption du trafic entre Nancy et Metz. Des rotations en trains ont lieu entre Metz et Pont-à-Mousson et la SNCF affrète des cars pour permettre aux voyageurs de finir leurs voyages jusqu'à Nancy. En ce qui concerne les TGV au départ de Nancy, ils sont déroutés sur Châlons en Champagne. On compte des retards de 45 minutes à plus d'une heure.

Le trafic reprend progressivement à partir de 19h15.