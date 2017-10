Trafic SNCF très perturbé entre Rouen et Le Havre

Après de grosses perturbations sur la ligne SNCF reprise partielle depuis 9h15

Le trafic SNCF a été totalement bloqué ce matin dans les 2 sens entre Paris et Rouen après un "incident de personne" à hauteur de Gaillon dans l'Eure entre Rouen et Le Havre. Le trafic a repris à 9h sur une seule voie entre Paris et Rouen. La circulation dans le sens province Paris est toujours interrompue.