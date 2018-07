Pour le premier week-end de départs en vacances, Vinci Autoroutes améliore son information en temps réel. Ce samedi, en plus de drones survolant des points névralgiques, des écrans géants diffuseront les images en direct sur trois aires de service.

Mieux informés, les automobilistes peuvent mieux adapter leur voyage vers leur lieu de vacances. C'est le pari de Vinci Autoroutes. Ce samedi, le gestionnaire d'autoroutes diffusera en direct et en temps réel des images de l'état du trafic dans huit points stratégiques de son réseau.

Deux drones au-dessus de l'autoroute A7

Pour l'autoroute A7, les drones survoleront le péage de Vienne-Reventin en Isère et la traversée de Valence. Des drones fourniront également des vidéos de l'A8, de l'A9 et de l'A10.

Huit drones déployés toute la journée de ce samedi 7 juillet 2018 - Vinci Autoroutes

Un écran géant sur l'aire de Saint-Rambert-d'Albon

Ces images seront diffusées entre 10 heures et 17 heures, et pour la première fois, sur trois écrans géants installés sur des aires de service. Pour l'A7, ce sera sur l'aire de Saint-Rambert-d'Albon dans le Nord Drôme. Ce sera le cas également pour l'A9 sur l'aire de Narbonne Vinassan Nord et pour l'A10 sur l'aire de Poitou-Charentes Nord.

De 9 heures à 17 heures, le dispositif sera visible également sur les comptes twitter, facebook et sur le site internet de Vinci Autoroutes.