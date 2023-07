Trafic TER interrompu dans les deux sens entre Lyon et Montélimar

Une personne a été heurtée par un train ce lundi 17 juillet au niveau du Péage-de-Roussillon, un peu après 10h30. Conséquence, le trafic TER entre Lyon et Montélimar est complètement interrompu. La SNCF indique qu'un retour à la normale devrait avoir lieu en début d'après-midi, "pas avant 13 heures". Les secours et forces de l'ordre sont à l'endroit de l'accident. Deux trains ont dû être arrêtés à quai, à Saint-Rambert-d'Albon en direction de Lyon et à Saint-Clair-du-Rhône en direction du sud.

