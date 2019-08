Prévisions de trafic très chargé ce weekend au Perthus

Les difficultés de circulation attendues en ce weekend de chassé-croisé risquent d'être aggravées par les conséquences de l'organisation du G7 à Biarritz. Les autorités conseillent d'éviter l'A63 et recommandent aux routiers et automobilistes de passer par le Perthus pour rentrer en France.

Pyrénées-Orientales, France

C'est un weekend qui s'annonce extrêmement chargé sur les routes à la frontière espagnole ! La faute au retour habituel de vacances mais également à la tenue du G7 à Biarritz. En effet, l'organisation de ce sommet international, placé sous très haute sécurité, risque d'avoir des répercussions sur l'état du trafic dans les Pyrénées Orientales dés vendredi et jusqu'au lundi 26 août inclus.

Trafic dévié des Pyrénées Atlantiques vers le Perthus

Biarritz a beau se trouver à plus de 500 kms de Perpignan, l'organisation du G7 va fortement impacter le trafic dans notre département. La faute aux mesures de sécurité drastiques qui seront mises en place dés vendredi du côté français de la frontière dans le pays Basque, avec des contrôles renforcés pendant toute la durée du G7, soit jusqu'au lundi 26 août inclus.

Avec un trafic de 1.800 véhicules par heure attendu sur l'A63 en ce weekend de chassé croisé, et des mesures de restrictions supplémentaires appliquées aux poids lourds, la préfecture des Pyrénées Atlantiques et la Direction Générale du Trafic espagnol s'attendent à de très gros embouteillages... Elles conseillent donc aux automobilistes et aux routiers d'éviter le secteur et d'entrer en France par l'autoroute AP-7 via le Perthus, puis l'autoroute A9.

Faire des réserves d'eau en prévision des bouchons

Le weekend, déjà classé rouge par Bison Futé, risque donc de s'avérer particulièrement pénible sur les routes des retours de vacances. La protection civile de la Generalitat de Catalogne a tweeté un message demandant "d'éviter la frontière française" via l'AP-7 et la Nationale 2, recommandant même aux automobilistes de faire des réserves d'eau et de nourriture ainsi que le plein d'essence en prévisions des bouchons.