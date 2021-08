Trafic très dense prévu ce week-end : des difficultés de circulation dès vendredi sur l'A10 à Orléans

Le week-end du 15 août sera marqué par un trafic très important sur les principaux axes routiers en France, en raison des départs ou retours de vacances (et des départs en week-end pour d'autres), d'autant que le soleil annoncé sur le pays devrait inciter aux déplacements. Vinci annonce une circulation très dense sur son réseau autoroutier, notamment dans la région orléanaise sur l'A 10.

Premiers ralentissements vendredi dans le sens des départs au niveau d'Orléans

"Sur l’A10, dans la région d’Orléans, des difficultés dans le sens des départs sont attendues vendredi dès la fin de matinée et jusqu’en début de soirée et samedi dès 8h jusqu’en milieu d’après-midi", prévient Vinci Autoroutes.

Toujours sur l'A 10, "dans le sens des retours, le trafic sera encore plus dense. Dès le vendredi 13 août après-midi puis samedi 14 août toute la journée à partir de 9h jusqu’à 18h, la circulation sera extrêmement chargée en direction de la capitale. Dimanche 15 août et lundi 16 août seront aussi marqués par des retours très nombreux de la fin de matinée au début de soirée."

Sur l'A71 aussi

Sur l'autoroute A 71, qui relie Orléans à Clermont-Ferrand, le réseau APRR annonce une circulation dense vendredi soir, et chargée samedi à partir du milieu de matinée et dans l'après-midi. Avec une saturation possible samedi entre Bourges et Clermont.