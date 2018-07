Le trafic des trains est très perturbé depuis la mi-journée, ce vendredi, en gare de Paris-Montparnasse à cause d'un incendie sur un transformateur en Ile-de-France. Conséquence : des retards importants pour les TGV entre la Loire-Atlantique, la Vendée et Paris.

Capture d'écran site internet Gare et connexions

Pays de la Loire, France

Le trafic des trains est très perturbé depuis la mi-journée, ce vendredi, en gare Montparnasse à Paris à cause de l'incendie d'un poste électrique à Issy-les-Moulineaux. La SNCF demande aux passagers qui le peuvent de repousser leur voyage. Un nouvel incident qui tombe très mal au début du grand chassé-croisé des vacances d'été et qui a des répercussions chez nous. Les TGV entre la Loire-Atlantique, la Vendée et Paris affichent des retards importants.

🚨 Incendie sur un transformateur électrique RTE (Réseau Transport Electrique) qui limite très fortement le trafic au départ et à l’arrivée de Paris Montparnasse jusqu’à fin de journée. Merci de reporter votre voyage. Plus d’informations sur https://t.co/cMpTj6Dgq7 — TER Pays de la Loire (@TERPays2LaLoire) July 27, 2018

La SNCF a mis en place un poste de secours, mais ça ne lui permet de ne faire circuler que cinq train par heure au départ et à l'arrivée à Montparnasse où sont maintenus les trains en provenance des Pays-de-la-Loire.

Les TGV en provenance et à destination du Sud-Ouest seront reçus à Paris Austerlitz et les TGV Bretagne - Pays de Loire en gare Montparnasse.

Les TGV Tours Poitiers sont supp (les voyageurs de ces TGV sont invités à se reporter sur les Intercités au départ de Paris Austerlitz). — SNCF (@SNCF) July 27, 2018

Deux TGV à destination de Nantes puis du Croisic ont été supprimés en début d'après-midi. Les autres circulent mais avec deux heures de retard. Pour l'instant, la SNCF ignore comment la situation va évoluer dans les prochaines heures.