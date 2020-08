Trafic : un camion dans le fossé, la sortie Le Mans Nord en direction de Paris fermée pour plusieurs heures

Un camion a fini sa course dans le fossé, au niveau de la jonction entre l'A11 et l'A81, près de la sortie Nord du Mans, vers 4h, ce lundi 24 août 2020. Il transportait de la ferraille et des pneus. Pour sortir le poids lourd du fossé et le relever, il faut d'abord vider sa remorque. A 11h50, Vinci Autoroutes explique que l'intervention va durer au mois jusqu'à 18h, sans pouvoir donner plus de précision.

La sortie Le Mans Nord en direction de Paris est fermée. Il est recommandé de prendre la sortie Le Mans centre et Le Mans ouest.

Le conducteur du camion a été légèrement blessé dans la sortie de route, indique Vinci Autoroute. Les pompiers l'ont transporté à l'hôpital du Mans.