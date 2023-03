Train, avions, métro, bus : fortes perturbations à Toulouse et en Occitanie pour la grève du 7 mars

Pour cette 6ème journée de mobilisation contre le projet de réforme des retraites, l'intersyndicale appelle à "mettre la France à l'arrêt dans tous les secteurs" ce mardi 7 mars. Les transports s'annoncent fortement perturbés. Les huit principaux syndicats français CFDT, CGT, FO, CFE-CGC, CFTC, Unsa, Solidaires, FSU entendent bloquer le pays puisque le gouvernement et le Parlement "restent sourds" à la mobilisation contre la réforme des retraites.

Depuis une poignée de jours les sénateurs étudient les différents articles de la loi en cours de préparation. Les Sages essayent de faire mieux que les députés de l'Assemblée Nationale, après 15 jours de débats houleux ces derniers ont échoué à aller jusqu'au bout de l'examen de la réforme et n'ont pas voté l'article 7 sur le report de l'âge de départ de 62 à 64 ans.

A l'occasion de la 5ème journée de mobilisation à Albi le 16 février dernier, l'intersyndicale avait demandé à l'exécutif de " retirer son projet de loi " et aux parlementaires de " rejeter massivement ce texte ", en vain.

Le ministre délégué aux Transports Clément Beaune estime qu'on "sera sans doute dans l'une des journées les plus difficiles qu'on ait connues ces dernières" années.

Fort impact de la grève sur les trains

Sur les rails la grève est reconductible. Les prévisions de trafic font état d'un trafic très perturbé. La SNCF recommande "à ceux qui le peuvent d'annuler ou de reporter leurs déplacements prévus ce mardi et de privilégier le télétravail". Elle prévoit un trafic "fortement perturbé", 1 train sur 5 sur l'axe Atlantique, 1 train sur 3 sur l'axe Sud-Est. Côté Ouigo il y aura 1 train sur 4.

Le trafic régional des TER sera quant à lui "très fortement perturbé" avec 2 circulations sur 5 en moyenne enOccitanie assurée la plupart du temps par des autocars.

Pas d**'Intercités** à l'exception d’un trafic normal Toulouse-Hendaye par car de substitution.

Pas de circulation non plus les nuits de lundi à mardi et de mardi à mercredi.

Fortes perturbations à prévoir chez Tisséo

Sur l'agglomération toulousaine, Tisséo annonce de fortes perturbations à prévoir en journée sur l'ensemble de son réseau de bus, métro et tramway et ajoute que dès 14 h une quinzaine de lignes seront déviées en raison du défilé des manifestants (la Navette Aéroport , la Navette Centre Ville ainsi que les lignes L1 , L4 , L8 , L9 , 13 , 14 , 15 , 23 , 29 , 39 , 45 , 63 , 66 et 70 .)

Un vol sur trois annulé à l'aéroport de Toulouse Blagnac

Dans les airs, les perturbations s'annoncent plus importantes que les 20% de réduction de vol des jours de grève précédents. La Direction Générale de l'Aviation Civile demande aux compagnies aériennes de réduire leur programmes de vols dans plusieurs aéroports dont celui de Toulouse Blagnac, la DGAC parle d'annuler un vol sur trois ces 7 et 8 mars, avec dès conséquences sur les vols dès le soir du 6 mars et jusqu'au matin du 9 mars.