Train : de nouvelles dessertes de TER à partir du 15 décembre

Le Mans, France

Des arrêts supplémentaires :

sur la ligne : Alençon‐Le Mans : 5 arrêts quotidiens supplémentaires.

Quasiment toutes les haltes entre Alençon et Le Mans gagneront en nombre d’arrêts quotidiens avec des dessertes renforcées sur la pointe du soir et du matin. La correspondance par car mise en place pour les scolaires entre Montbizot et La Guierche est remplacé par la desserte d’un train. Les arrêts en train en 2020 sur ces haltes seront activés toute l’année, y compris pendant les vacances scolaires, répondant ainsi à la demande des voyageurs. L’arrivée à Alençon sera rendue possible avant 8h00 pour toutes les haltes intermédiaires entre Le Mans et Alençon, ce qui répond au besoin de la desserte des salariés et des établissements scolaires d’Alençon . L’arrêt de La Hutte‐Coulombiers sur l’actuel Train d’Equilibre du Territoire sera pérennisé, permettant un retour depuis Le Mans vers 18h00 comme souhaité par le collectif de voyageurs de ce secteur. Au total, la ligne Alençon–Le Mans passera de 168 à 173 arrêts par jour en semaine.

Le Mans ‐ Château‐du‐Loir : 3 arrêts quotidiens supplémentaires.

Les modifications apportées permettent d’augmenter la desserte de la gare d’Ecommoy avec 3 arrêts quotidiens supplémentaires, soient 24 arrêts dans les 2 sens confondus, depuis et vers Le Mans, au lieu de 21 arrêts actuellement.

Ligne Caen‐Tours : 3 A/R quotidiens supplémentaires.

Les Liaisons Caen–Tours seront améliorées par l’optimisation des correspondances en gare du Mans et avec 2 allers‐retours directs par jour. En complément, 3 allers‐retours par jour seront rendus possibles en correspondance au Mans.

Laval-Le Mans

Création d’une desserte Laval 8h04 – le Mans 8h53 Avec 1 arrêt supplémentaire par jour pour Evron, Sillé‐le‐Guillaume et Conlie.