Train des primeurs : la ligne Rungis-Perpignan devrait rouvrir en octobre

Depuis 2019, le train des primeurs Perpignan-Rungis est à l'arrêt total. Elisabeth Borne, à l'époque, ministre de Transition écologique et solidaire, avait annoncée une "solution" d'ici au mois de novembre 2019. Il faudra finalement attendre octobre 2021 d'après Jean Castex, Premier ministre et Jean-Baptiste Djebarri, le ministre des Transports.

Rendez-vous en octobre

La ligne Perpignan-Rungis avait été arrêtée en juillet 2019 en raison de la vétusté des 80 wagons réfrigérés et de la hausse tarifaire réclamée par la SNCF pour en financer la modernisation. C'est finalement à l'occasion d'un déplacement à Limoges, ce lundi 20 septembre 2021, sur le plan de relance que le sujet du train des primeurs entre Perpignan et Rungis a fait un bond en avant. Les wagons réfrigérés qui acheminent des fruits et des légumes entre Perpignan et le Marché d'intérêt national de Rungis vont reprendre du service en octobre d'après le Premier ministre et le ministre des Transports.

"Il y a une échéance symbolique très forte pour moi, vous me confirmez monsieur le ministre la reprise du fret le mois prochain ?", questionne alors Jean Castex. "Oui en octobre", lui répond Jean-Baptiste Djebarri, ministre des Transports avant d'ajouter, "C'est 250 millions d'euros par le plan de relance qui vont nous permettre d'augmenter le trafic fret ferroviaire, c'est un élément très important pour la planète."

Le fret ferroviaire est "20 fois moins polluant que les poids lourds" et "29 fois moins mortel que la route", calcule la CGT. D'après les chiffres, le "Perpi-Rungis", c'est 400 000 tonnes de fruits et légumes chaque année qui transitent entre des Pyrénées-Orientales et Rungis, compensé depuis par 80 semi-remorques.