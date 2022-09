Train des primeurs Perpignan-Rungis : pour la région, la SNCF ne tient pas ses promesses

Un an après la reprise du train des primeurs entre le marché Saint-Charles de Perpignan et le marché international de Rungis en région parisienne, le bilan est mitigé. La région Occitanie et les syndicats s'inquiètent pour l'avenir de la ligne de transport de marchandises.

"Le train des primeurs ne se remet pas en œuvre comme c'était prévu", regrette ce mercredi matin sur France Bleu Roussillon le vice-président de la région Occitanie en charge des transports, Jean-Luc Gibelin. Un an après la remise en service de cette ligne de transport de fruits et légumes entre le marché Saint-Charles de Perpignan (Pyrénées-Orientales) et le marché international de Rungis (région parisienne), le train circule avec 12 wagons. C'est sept fois moins que lorsqu'il roulait dans les années 1990.

ll y a également des questionnements quant à l'avenir de la ligne. Le contrat d'exploitation du train des primeurs par Fret SNCF prend fin en 2025, et selon les syndicats, la poursuite de la ligne n'est pas assurée. "C'est clairement mitigé, reconnaît Mickaël Meusnier, l'un des conducteurs du train et délégué CGT. La SNCF n'a pas mis tout en œuvre pour la réussite de cette ligne. On a des craintes."

"Le train est reparti, mais pas dans sa version complète." - Mickaël Meusnier, délégué CGT

Contactée par France Bleu Roussillon, la SNCF assure que la suppression du train des primeurs n'est pas à l'ordre du jour. Mais l'ouverture en novembre d'une autoroute ferroviaire au départ de Sète (Hérault) ravive les inquiétudes. "Ça pose un problème par rapport à nos demandes répétées à la région, explique Jean-Luc Gibelin. Ce n'était pas dans les engagements de départ."